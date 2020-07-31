Украинский депутат высказался о митинге в Белоруссии

По словам политика, скорее всего, митинг мог кто-то поддерживать из зарубежного государства. Он считает, что такое большое количество людей не собралось бы без помощи из вне.

«Как у нас на Майдане была поддержка извне. Когда был Майдан, финансировали внешние источники. Но мне сложно комментировать, потому что я не слежу за событиями в Белоруссии уж очень внимательно», — привел пример Бойко.