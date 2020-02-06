Украинский депутат угрожает Зеленскому ударом по голове
Владимир Арьев, народный депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», написал пост на своей странице в соцсети, где угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило ФАН.
Арьев сказал, что Зеленский может получить по голове «за откровенно политические преследования».
«Мелочность и мстительность злым людям дают хорошие ощущения на короткое время. А потом фигурально бьют по голове. В некоторых случаях в истории, даже не фигурально», — заявил украинский депутат.