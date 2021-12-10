Украинский депутат рассказал о планах устроить военную провокацию России в январе

Власти Киева и их западные партнеры начали готовиться к военной провокации против России. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией», — такая запись появилась в Telegram-канале чиновника.

Он высказал предположение, что таким образом российские оппоненты хотят убить сразу двух зайцев: помешать запуску газопровода «Северный поток — 2» и оправдать украинские беды началом войны.

Он обратил внимание на то, что этап провокации России начался уже с заявлений западных СМИ о том, что Москва готовится к вторжению на украинские территории в конце января. Но к этому времени политик предсказал другое событие — пик краха украинской экономики.

Он также выразил уверенность в том, что Россия уже просчитала все подобные сценарии и приготовилась к ним.

«Людей жалко, государства все равно давно уже не существует», — посетовал Кива на судьбу Украины и предупредил, что скоро все увидят просьбы Зеленского об индульгенции.