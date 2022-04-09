Украинский депутат раскрыл планы убийства российских солдат

Украина планирует физически ликвидировать участников российской спецоперации после завершения боевых действий. Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.

По словам парламентария, в настоящее время президент страны Владимир Зеленский наладил работу с американскими и британскими спецслужбами. Они помогают Киеву устанавливать личности российских участников спецоперации. Политик обвинил российских военных в совершении преступления на территории своей страны.

«Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — подчеркнул Наливайко.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как изначально пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о сотнях добровольцев из российских регионов, которые приезжают в Грозный для участия в спецоперации на Украине. География желающих — от Камчатского края до Москвы. Некоторые из них, чтобы войти в боевой резерв, принимают ислам.