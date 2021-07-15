Все заявления Украины о возможной остановке газопровода «Северный поток — 2» являются обманом, рассчитанным на рядовых украинцев. В Раде заметили, что страна не сможет влиять на коммерческие проекты, строящиеся на ее территории.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о шансе на остановку магистрали после ее введения в эксплуатацию. Слова парламентария привело РИА «Новости».

«Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо „потоков“, которые уже были построены», — заметил Дубинский.

Украина, по словам политика, точно не сможет никак влиять на коммерческие проекты, которые строятся не на ее территории. Официальный Киев просто рассказывает новости о том, насколько красиво он «борется с русскими». В действительности же дела обстоят совсем иначе.

Депутат также заявил, что чиновники только внутри страны могут отрицать закупки российского газа. На самом деле, пояснил Дубинский, власти покупают топливо у России и оформляют его как венгерское.

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал строительство «Северного потока» на встрече с Ангелой Меркель. Украинский лидер заявил, что его стране потребуются гарантии по газоснабжению. Немецкий канцлер заверила Зеленского, что запуск газопровода не лишит Украину дохода от транзита газа.