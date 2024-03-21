Мир 21 марта 2024, 23:54 Украинский депутат публично оскорбил Орбана на форуме по безопасности Депутат Рады Геращенко назвала венгерского премьера Орбана диктатором РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко оскорбила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на форуме по безопасности в Киеве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинский парламентарий назвала главу венгерского правительства изгоем и диктатором.

Реклама

«Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями — такими, как орбановская демократия», — заявила Геращенко.

Сидевший рядом с депутатом глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин попытался перебить коллегу, но не смог. В итоге он ограничился демонстративным негодованием в связи с неполиткорректными высказываниями Геращенко.

В декабре 2023 года Орбана оскорбил депутат Рады Алексей Гончаренко. Он назвал премьер-министра Венгрии «петухом».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не потерпит, чтобы руководство Евросоюза разоряло экономику Европы, втягивая ее в конфликты. Он призвал европейский народ «восстановить самоуважение», сообщили «Известия».