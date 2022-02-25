Украинский депутат призвал Зеленского сложить полномочия

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива выступил с призовом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уйти. Также, по его мнению, в отставку должны отправиться Верховная рада и правительства, виновные в уничтожении страны.

«На руках Зеленского и его окружения сегодня кровь ни в чем не повинных людей. Сегодня Зеленский, правительство, Верховый совет Украины должен уйти в отставку, как те, кто виновен в людских жертвах, в уничтожении фактически нашей страны», — заявил Кива в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Он выразил уверенность, что Владимир Зеленский, главы СБУ, Генпрокуратуры, МВД и других органов понесут ответственность за свои деяния.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что главы ДНР и ЛНР обратились за помощью, а обстоятельства требуют от РФ решительных и незамедлительных действий. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории. Украина в четверг ввела военное положение в стране. Зеленский 25 февраля предложил Путину сесть за стол переговоров.