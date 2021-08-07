Украинский депутат призвал не идти напролом против России

Украина может продолжить свое существование, если не будет идти напролом в отношениях с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя. Нельзя стать умнее, хитрее и набраться жирка», — сказал депутат в интервью журналистке Наталии Влащенко.

По словам Шевченко, из-за ментальных различий Украина, Россия и Белоруссия должны быть суверенными. При этом всем трем странам необходимо находиться в спокойствии и дружбе. Также депутат отметил, что ради своего будущего власти должны найти в себе «разум и терпение» для решения вопроса по Донбассу.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина находится под полным контролем США. Он подчеркнул, что американские агенты пробрались уже во все сферы влияния. Эти люди управляют страной, формируя институты власти. По мнению бывшего парламентария, власти Украины находятся в полной зависимости от Международного валютного фонда (МВФ).