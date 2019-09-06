Украинский депутат пригрозил Москве ракетой «с камушками»

Украинским властям предложили новый способ «запугивания» России. Для этого нужно воспользоваться космической ракетой. Пусть она и оснащена «камушками», но несет угрозу.

Свое мнение по поводу противодействия Москве высказал депутат Киевского городского совета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк, слова которого привело РИА ФАН.

Украина, напомнил парламентарий, не обладает ядерным арсеналом. Ко всему прочему, обычные ракеты летают недостаточно далеко и конечной цели — российской территории — не достигнут.

Выход из такой ситуации Сиротюк все же нашел, предложив установить боеголовку на космическую ракету, которая как раз сможет долететь до Москвы.

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«Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом», — сказал депутат, выступая на молодежном семинаре «Школа патриотизма». Он заметил, что снаряд «пока что не ядерный», но тоже несет угрозу.

Киев обладал значительным ядерным арсеналом после развала СССР. Однако он был ликвидирован после присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году.