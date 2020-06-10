Украинский депутат предложил выпустить ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тарас Билан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать атомные бомбы. Снаряды он хочет направить в сторону России и Венгрии.

«В срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб как средства сдерживания внешнего агрессора. Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ „Нептун“ с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация», — сказано в обращении депутата Билана от партии Петра Порошенко «Солидарность».

Документ он опубликовал на странице в Facebook. Кроме бомб, депутат попросил собрать 50-100 диверсионно-разведывательных групп. Волонтерам и добровольцам должны будут передать боеприпасы, чтобы те установили их рядом с военными объектами в Москве, Петербурге и Будапеште.

Причиной таких предложений стала инициатива украинского МИД. Министерство решило сделать в Закарпатье венгерский район, так как большинство населения там составляют этнические венгры.

«Сегодня — Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей», — отметил Билан.

Депутат заключил, что страна может потерять свою территориальную целостность. Именно поэтому он предложил создать ядерное оружие и подготовиться к противодействию.