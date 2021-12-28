Украинский депутат предложил Рамзану Кадырову выступить в Гааге

В Киеве ответили на размышления главы Чечни Рамзана Кадырова о присоединении Украину к России. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко выразил уверенность, что никому не нужно рассуждает на тему независимости других государств. Теперь парламентарий ждет, какая же будет реакция на высказывание Кадырова от украинского руководства.

Об этом депутат написал в своем Telegram-канале. Гончаренко предполагает, что Кадыров хотел бы присоединить Украину не ко всей России, а именно к Чечне. Политик сетует, что Киев не отреагировал на такое заявление молниеносно, особенно это касается президента Владимира Зеленского.

«А что же теперь? Мы будем молчать?» — возмутился депутат.

Гончаренко предложил Рамзану Кадырову выразить свое мнение по Украине в Гааге, где его «с радостью выслушают». В Гааге в Нидерландах располагается Международный суд ООН, а также Международный уголовный суд. Ранее Рамзан Кадыров выразил мнение, что лучше всего будет присоединить Украину к России, если украинские власти продолжат так себя вести.