facebook_pixel
    19 марта 2021, 00:35

    Украинский депутат попросил не пускать Басту в страну

    Артур Блянихов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился к СБУ с просьбой запреть российскому рэперу Басте въезд в страну. Об этом сообщила «Русская планета».

    По данным издания, два выступления Басты должны состояться в Киеве в июне этого года. Гончаренко уточнил, что четыре года назад российскому артисту уже запрещали въезд на Украину из-за его посещения Крыма.

    В 2018 году рэпер оказался в перечне лиц, которые «угрожают национальной безопасности» Украины.