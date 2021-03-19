Украинский депутат попросил не пускать Басту в страну

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился к СБУ с просьбой запреть российскому рэперу Басте въезд в страну. Об этом сообщила «Русская планета».

По данным издания, два выступления Басты должны состояться в Киеве в июне этого года. Гончаренко уточнил, что четыре года назад российскому артисту уже запрещали въезд на Украину из-за его посещения Крыма.

В 2018 году рэпер оказался в перечне лиц, которые «угрожают национальной безопасности» Украины.