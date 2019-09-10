Украинский депутат отметил неготовность Евросоюза к расширению

По мнению парламентария, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что Евросоюз не готов к расширению, так как это может угрожать единству организации. Исходя из этого, законодатель предположил, что вопрос о вхождении такого проблемного государства как Украина в состав ЕС не будет решен в ближайшее десятилетие. Он добавил, что одного лишь желания Киева влиться в организацию недостаточно. Европейский Союз должен этого захотеть.