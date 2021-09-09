Украинский депутат осудил отказ Украины от статуса основного союзника США вне НАТО

Депутаты Верховной рады Украины приняли решение отказаться от статуса основного союзника США вне НАТО. Депутат Рады Алексей Гончаренко назвал этот шаг потерей уникальной возможности, написала «ПолитРоссия».

«К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения», — написал депутат оппозиционной партии «Европейская солидарность» в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Украина навсегда потеряет возможность из партнеров США перейти в статус союзника и лишится многих преимуществ, которые давал бы такой статус.