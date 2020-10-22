Украинский депутат обвинил Зеленского в «сдаче с потрохами» своего народа

Украинский политик и глава харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик высказал недовольство политикой президента Владимира Зеленского. По его словам, глава государства «сдал с потрохами» интересы народа.

«Прекрасно понимаю, все что он (президент Украины Владимир Зеленский. — прим. ред.) смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — сказал политик в эфире NEWS ONE.

Он также считает, что у Зеленского нет других планов, кроме как продолжать курс на вступление страны в ЕС и НАТО. А еще Лесик раскритиковал политику президента в Донбассе. По его мнению, киевские власти «ходят по кругу», уточняет газета «Известия».

Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах по реинтеграции Донбасса после достижения мира на этой территории. Там могут создать особые экономические условия, в том числе налоговые преференции. Вопрос о Донбассе будет вторым в списке, на который гражданам Украины нужно будет ответить 25 октября, в день местных выборов.