Украинский депутат обвинил Зеленского в «сдаче с потрохами» своего народа
«Прекрасно понимаю, все что он (президент Украины Владимир Зеленский. — прим. ред.) смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — сказал политик в эфире NEWS ONE.
Он также считает, что у Зеленского нет других планов, кроме как продолжать курс на вступление страны в ЕС и НАТО. А еще Лесик раскритиковал политику президента в Донбассе. По его мнению, киевские власти «ходят по кругу», уточняет газета «Известия».
Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах по реинтеграции Донбасса после достижения мира на этой территории. Там могут создать особые экономические условия, в том числе налоговые преференции. Вопрос о Донбассе будет вторым в списке, на который гражданам Украины нужно будет ответить 25 октября, в день местных выборов.