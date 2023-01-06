Мир 06 января 2023, 05:47 Украинский депутат обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского и Ермака в попытке его убить РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Гео Лерос заподозрил лидера Украины Владимира Зеленского и главу офиса президента страны Андрея Ермака в попытке его убить. О своих предположениях политик написал в Telegram-канале.

«Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — написал украинский депутат.

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Сотрудники службы безопасности Украины, по словам политика, пытались заставить близких ему людей позвать его на встречу для того, чтобы устроить провокацию. Кроме того Лерос отметил «случай применения физической силы».

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Власти Украины своим отказом от рождественского прекращения огня, которое ранее предложила российская сторона, демонстрируют готовность жертвовать народом ради геополитических игр Запада. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что это стало еще одним напоминание о том, с кем идут сражения на Украине.