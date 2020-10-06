Украинский депутат назвал Зеленского предателем и обманщиком
Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала «112 Украина», что выборы сродни свадьбе и супружеской измене. Избирателю здесь, как и неуверенному в честности невесты жениху, важно выбрать ту власть, которая не обманет.
«Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть. <…> Обманув нас, он, по сути, нас предал», — сказал парламентарий.
Зеленский, напомнил депутат Рады, обещал закончить войну в Донбассе и положить конец насильственной украинизации. Однако его слова так и не превратились в дела.
«С этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны», — подчеркнул Кузьмин.
Пока конфликт на востоке Украины так и остается нерешенным, Киев готов оказать поддержку другим странам, ситуация в которых далека от спокойной. В партии Зеленского допустили, что украинская сторона поможет Азербайджану.