Предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского так и остались невыполненными. Глава государства и его команда, считают в Верховной раде, обманули украинцев.

Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала «112 Украина», что выборы сродни свадьбе и супружеской измене. Избирателю здесь, как и неуверенному в честности невесты жениху, важно выбрать ту власть, которая не обманет.

«Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть. <…> Обманув нас, он, по сути, нас предал», — сказал парламентарий.

Зеленский, напомнил депутат Рады, обещал закончить войну в Донбассе и положить конец насильственной украинизации. Однако его слова так и не превратились в дела.

«С этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны», — подчеркнул Кузьмин.

Пока конфликт на востоке Украины так и остается нерешенным, Киев готов оказать поддержку другим странам, ситуация в которых далека от спокойной. В партии Зеленского допустили, что украинская сторона поможет Азербайджану.