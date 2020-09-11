Украинский депутат назвал Зеленского хуже «отмороженного Порошенко»

ЦИК Украины отменила местные выборы на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей. В Верховной раде раскритиковали за принятое решение украинского президента Владимира Зеленского.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заметил, что у жителей востока Украины отбирают право выбора. С таким заявлением он выступил в ток-шоу «Свои» на телеканале News One. Его выпуск опубликован на YouTube.

«Ни отмороженный Порошенко, ни кто-либо другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины!» — сказал парламентарий.

Рабинович обратил внимание, что подобного наглого отношения к народу страна не видела «даже при Порошенко». Ситуацию он назвал «государственным и конституционным преступлением», обвинив в нем Зеленского и офис президента.

Местные выборы украинский депутат назвал важными для избирателей. Он обратился к людям с призывом голосовать против действующего главы государства.

«Мы должны показать этой власти, как показали власти Порошенко, что обмана им не простим», — заключил Рабинович. Ранее он заявил, что Украину спасет только уход нынешней власти.