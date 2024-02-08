Мир 08 февраля 2024, 23:40 Украинский депутат назвал причины отставки Залужного Депутат Рады Геращенко назвала политическими причины отставки Залужного с поста РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что причины для отставки бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного носят политический характер. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Причины сегодняшней отставки — политические, это очевидно. Независимость, самодостаточность, взрослость и популярность Банковая (улица, где расположен офис президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.) не прощает», — написала она.

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По мнению Геращенко, такая позиция во время конфликта является «недальновидной и деструктивной».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что отставка Залужного стала политическим решением. Он отметил, что кадровые перестановки в ВСУ никак не отразятся на ходе специальной военной операции России.