08 февраля 2024, 23:40
Украинский депутат назвал причины отставки Залужного
Депутат Рады Геращенко назвала политическими причины отставки Залужного с поста
Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что причины для отставки бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного носят политический характер. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Причины сегодняшней отставки — политические, это очевидно. Независимость, самодостаточность, взрослость и популярность Банковая (улица, где расположен офис президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.) не прощает», — написала она.
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По мнению Геращенко, такая позиция во время конфликта является «недальновидной и деструктивной».
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что отставка Залужного стала политическим решением. Он отметил, что кадровые перестановки в ВСУ никак не отразятся на ходе специальной военной операции России.
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