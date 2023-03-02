Мир 02 марта 2023, 12:34 Украинский депутат назвал нелогичным удержание Артемовска Депутат украинской Рады Рахманин спрогнозировал отступление ВСУ из Артемовска РИА «Новости»

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Удержание любой ценой окруженного с двух сторон города Артемовска (украинское название — Бахмут) не имеет никакого смысла, поэтому ВСУ рано или поздно оставят город. Такое мнение в беседе с украинским изданием «Новое время» выразил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Сергей Рахманин.

Депутат подчеркнул, что, по его мнению, продолжение боевых действий связано прежде всего с подготовкой отхода украинских военных из города.

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«Бахмут рано или поздно будет оставлен, потому что с военной точки зрения, если вы посмотрите карту, когда он охвачен с двух сторон, его отстаивать любой ценой не имеет смысла», — заявил Рахманин.

Ежедневные потери находящихся в Артемовске ВСУ составляют от одной до двух рот в день. Об этом заявил командующий украинскими силами с позывным Мадьяр. Он подчеркнул, что ждет приказа об отступлении, потому что удержание города под контролем не стоит таких жертв.