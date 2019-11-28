Украинский депутат назвал консервными банками возвращенные Россией корабли

Россия вернула Украине задержанные в Керченском проливе корабли, после чего президент страны Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам. Но депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива не оценил его слова о катерах и сравнил их с консервными банками.

«Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии», — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

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Кива также добавил, что задержанные корабли «не вернули, а отдали за ненадобностью».

Россия отдала Украине буксир «Яны Капу» и два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» 18 ноября. Суда задержали в 2018 году в Керченском проливе российские пограничники. Украинские моряки совершали опасные маневры, нарушили границу и не реагировали на требования погранслужбы.

После возвращения кораблей, в Киеве заявили, что катера находятся в ужасном состоянии и с них пропали плафоны и унитазы. В свою очередь в ФСБ заверили, что суда отдали в «нормальном состоянии».