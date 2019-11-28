Украинский депутат назвал консервными банками возвращенные Россией корабли
«Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии», — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.
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Кива также добавил, что задержанные корабли «не вернули, а отдали за ненадобностью».
Россия отдала Украине буксир «Яны Капу» и два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» 18 ноября. Суда задержали в 2018 году в Керченском проливе российские пограничники. Украинские моряки совершали опасные маневры, нарушили границу и не реагировали на требования погранслужбы.
После возвращения кораблей, в Киеве заявили, что катера находятся в ужасном состоянии и с них пропали плафоны и унитазы. В свою очередь в ФСБ заверили, что суда отдали в «нормальном состоянии».