Украинский депутат назвал детей Донбасса «немытыми и нечесаными»

Депутат от партии Владимира Зеленского необычно охарактеризовала школьников из Донбасса и назвала их «немытыми и нечесаными». По мнению чиновницы, дети в этом регионе всю жизнь жили в военных условиях.

Депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко сделала такой вывод, находясь на праздничной линейке 1 сентября — старший ребенок чиновницы пошел в третий класс.

«<…> фактически в этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013–2014 годах. В Донбассе это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные», — заявила чиновница в эфире украинского телеканала Newsone.

Галина Янченко отметила, что знает ситуацию не понаслышке. Так как ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, она смогла подробно изучить Донецкую область. Тем не менее ведущая программы заявила, что такими высказываниями Украина «не приближает Донбасс».

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у Зеленского есть все возможности вернуть Крым, сообщает Ura.ru.