Украинский депутат нарисовал портрет Путина во время заседания Львовского горсовета. Видео

Депутат Львовского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив нарисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания. В Сети появилось видео из сессионного зала. Ролик опубликовал «24 канал» в своем аккаунте в Facebook.

На кадрах видно, как депутат открыл на телефоне портрет Путина, положил сверху лист бумаги и начал обводить контур лица российского лидера. Затем он убрал гаджет и дорисовал портрет самостоятельно.

«Нет слов. Львовский депутат-художник от „ЕС“ („Европейская солидарность“ — прим. ред.) Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина», — подписала редакция опубликованный ролик.

Авторы видео напомнили, что депутата уже ловили за использование телефона во время заседаний. В прошлые разы он не рисовал портрет Путина, а играл. Пользователи соцсети негативно отнеслись к такому поведению Грынива.

«А зарплату из бюджета получает из наших налогов, и зарплату не маленькую. Кто же голосует за таких?»

«О, у человека работа, аж пот со лба стирают. Все ради государства!!!»

«Пусть этот боров надевает резиновые сапоги и идет в поле работать!!! Скучно ему! Кто его выбрал? Нравится, как работает ваш депутат?»

«Ну и для чего такие депутаты? Зачем люди платят налоги, чтобы протирать штаны этим дармоедам? Почему он до сих пор в депутатах?»