Украинский депутат нарисовал портрет Путина во время заседания Львовского горсовета. Видео
Депутат партии Европейская солидарность Грынив нарисовал портрет президента Путина на заседании Львовского горсовета
Депутат Львовского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив нарисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания. В Сети появилось видео из сессионного зала. Ролик опубликовал «24 канал» в своем аккаунте в Facebook.
На кадрах видно, как депутат открыл на телефоне портрет Путина, положил сверху лист бумаги и начал обводить контур лица российского лидера. Затем он убрал гаджет и дорисовал портрет самостоятельно.
«Нет слов. Львовский депутат-художник от „ЕС“ („Европейская солидарность“ — прим. ред.) Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина», — подписала редакция опубликованный ролик.
Авторы видео напомнили, что депутата уже ловили за использование телефона во время заседаний. В прошлые разы он не рисовал портрет Путина, а играл. Пользователи соцсети негативно отнеслись к такому поведению Грынива.
«А зарплату из бюджета получает из наших налогов, и зарплату не маленькую. Кто же голосует за таких?»
«О, у человека работа, аж пот со лба стирают. Все ради государства!!!»
«Пусть этот боров надевает резиновые сапоги и идет в поле работать!!! Скучно ему! Кто его выбрал? Нравится, как работает ваш депутат?»
«Ну и для чего такие депутаты? Зачем люди платят налоги, чтобы протирать штаны этим дармоедам? Почему он до сих пор в депутатах?»