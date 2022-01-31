Украинский депутат испугался нового достижения страны

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа Максим Бужанский сообщил о страхе, который возник у него после запуска в стране всех имеющихся энергоблоков. О своих эмоциях он написал в личном Telegram-канале.

Ранее в компании «Энергоатом» сообщили о первом в истории страны запуске всех 15 энергоблоков АЭС одновременно. При этом с декабря 2021 года функционировали 14 из 15 энергоблоков.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», — написал депутат.

В настоящее время на Украине работают четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергореакторами (ВВЭР). Запорожская АЭС с шестью энергоблоками является крупнейшей в Европе. Украина занимает пятое место в Европе и 10 в мире по количеству энергетических реакторов в стране.

Ранее генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль заявил о том, что Украина может столкнуться с настоящей трагедией, которая разразится из-за состояния атомной энергетики государства. Она находится в опасности из-за устаревшего оборудования.