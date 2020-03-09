Украинский депутат хочет приехать на День Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной партии — За жизнь» Илья Кива заявил о намерении приехать в Москву на Парад Победы 9 мая.

Кива в эфире телеканала NewsOne отметил, что украинцы тоже внесли вклад в победу над фашизмом, и это должно быть основой воспитательного процесса в стране.

«Вы же поймите, что Великая Победа, которая была тысячами жизней заработана нашими предками, это же то достояние, которым мы должны бесконечно гордиться, и чем должны пропитывать своих детей, чтобы у них было правильное восприятие жизни», — заявил парламентарий.

Он указал, что на Украине сейчас пытаются навязать историю пособников фашизма, предателей. Но для каждого здравомыслящего человека, память об участии украинцев, которые в рядах Красной армии сражались с нацистскими захватчиками — гордость, отметил Кива.

По его словам, «Оппозиционная партия — За жизнь» обязательно будет чтить и праздновать 75-ю годовщину Победы и присутствовать на параде в Москве.

По словам парламентария, великий праздник 75-летия Победы может стать точкой соприкосновения, которая поможет сблизиться России и Украине, а также уладить конфликт в Донбассе.

Но не все на Украине солидарны с мнением Кивы. Так например, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин испугался поездки западных лидеров на 9 Мая в российскую столицу.

В частности, он опасается того, что президент России Владимир Путин будет обсуждать Украину с западными лидерами во время празднования Дня Победы. Всех глав государств, которых пригласили на 9 Мая в Россию, необходимо как-то заманить накануне на Украину, иначе «будет катастрофа», считает Климкин.