Украина предложила признать Белоруссию временно оккупированной Россией | 360°

22 октября 2022, 16:29
Украина предложила признать Белоруссию временно оккупированной Россией
Украинский депутат Гончаренко предложил признать Белоруссией временно оккупированной Росси
Украинские депутаты направили в Верховную Раду постановление с предложение признать Белоруссию временно оккупированной Россией территорией. Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.
Он заявил, что документ также содержит просьбы к мировому сообществу лишить правительство президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности и исключить государство из международных организаций, например ООН и МВФ.
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Кроме того, депутаты Рады считают необходимым ввести против Белоруссии те же санкции, что и против России, чтобы последняя потеряла возможность их обходить при помощи соседнего государства, отметил он.
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«Лукашенко помогает Путину разрушать наши дома и инфраструктуру», — написал Гончаренко.
Ранее Лукашенко объявили в розыск на Украине. Информация об этом появилась на сайтах МВД страны и СБУ. Президента Белоруссии назвали «лицом, скрывающимся от досудебного расследования».
Белоруссия
Украина
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