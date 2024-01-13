Мир 13 января 2024, 06:14 Украинский депутат дал ироничный комментарий насчет гарантий безопасности от Британии Депутат Рады Кучеренко иронично отреагировал на гарантии безопасности от Лондона РИА «Новости»

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Депутат Рады Алексей Кучеренко с иронией отреагировал на подписание Украиной и Великобританией соглашения о гарантиях украинской безопасности. Свое мнение парламентарий высказал на странице в Facebook*.

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: „Полную гарантию может дать только страховой полис!“. <…> Ищите дальше какие-то „гарантии“, искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — заявил Кучеренко.

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Британский премьер Риши Сунак прибыл в Киев 12 января для заключения «исторического» соглашения в сфере безопасности, срок которого рассчитан на 10 лет.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что США не забудут об Украине из-за ударов по Йемену. По его словам, поддержка украинской стороны для Штатов является приоритетом.

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