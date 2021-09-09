Украинский чиновник решил выставить счет России за нашествие медуз в Азовском море

Этим летом в Азовском море было замечено огромное количество медуз. Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух предложил из-за этого судиться с Россией. По его мнению, медузы стали причиной провала курортного сезона в регионе.

Старух считает, что нашествие медуз спровоцировано строительством Крымского моста, сообщило издание УНИАН.

Глава напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали медузы. Он отметил, что у экологов есть объяснение на этот счет — несколько лет подряд в море не поступает пресная вода из основных водных артерий, из Дона в том числе.

Реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива, уверен старух. Также, по его мнению, строительство Керченского моста якобы нарушило природный ландшафт Черного моря.

В результате Старух во всем обвинил Россию и предложил оценить ущерб от провального курортного сезона и выставить стране счет. Тем не менее он не сообщил, кто должен готовить иски и подсчитывать убытки. Не уточняется, насколько серьезны его намерения.