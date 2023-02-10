Мир 10 февраля 2023, 08:35 Украинский чиновник признал, что ВСУ получают из США координаты для ракетных ударов The Washington Post: ВСУ получают из США координаты для ракетных ударов

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Украинские боевики в основном получают координаты для ударов из РСЗО HIMARS и M270 от находящихся в Европе американских военных. Об этом сообщил The Washington Post, сославшись на выосокопоставленные должностные лица Украины и США.

«Украинские силы почти никогда не осуществляют запуск новейших вооружений без предоставления конкретных координат военными США с баз где-то в Европе», — рассказал изданию чиновник из Украины.

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При этом, по его словам, цели определяют сами украинские военнослужащие, а США и союзники предоставляют более точные координаты. Если Соединенные Штаты не дали координаты, удары из американских РСЗО не наносятся. Украинские источники СМИ уточнили, что такая координация, предположительно, убедит США в намерении Украины продолжать координироваться с ними в случае получения дальнобойных ракет.

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Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер добавил, что США «давно признали, что предоставляют разведданные Украине», и подтвердил, что поиск целей и окончательное решение об ударе принимает украинская сторона. В выборе и поражении целей США не участвуют. Райдер заявил, что они и не утверждают эти цели.