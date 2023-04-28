Мир 28 апреля 2023, 01:11 Украинский боксер Усик обстрелял Донбасс из расположения ВСУ «РВ»: украинский боксер Усик выстрелил из миномета по Донбассу РИА «Новости»

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Украинский боксер Александр Усик приехал в расположение ВСУ и обстрелял из миномета Донбасс. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», опубликовав видео.

Запись сделал украинский военнослужащий. Подпись к ней гласит: «Сегодня мой друг встретился с чемпионом мира по боксу». На видео похожий на боксера человек стреляет из миномета.

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«Чемпион мира по боксу из Симферополя лично произвел выстрел из миномета», — прокомментировали ролик авторы канала.

Также приводится совместное фото с Усиком другого украинского военного. В подписи под ней сказано, что они вместе переждали «пару прилетов».

Ранее сообщалось об отмене боя Александра Усика с британским спортсменом Тайсоном Фьюри, запланированном на 29 апреля. Поединок сорвался из-за условий команды британского боксера.