Украинский боксер с криком «Майк Тайсон!» укусил своего соперника

Легендарный укус Тайсона за ухо Холифилда до сих пор будоражит умы его фанатов. Украинец Редкач во время боя с американцем Гарсией укусил своего противника за плечо. Перед этим он вслух помянул Тайсона.

«Он (Редкач — прим. ред.) укусил меня. Он произнес «Майк Тайсон»» и цапнул. Я тут же сказал об этом судье. Сначала подумал, что швы придется накладывать. Первый раз в моей карьере такое», — приводит сайт телеканала ABC слова Гарсии.

Украинский боксер Иван Редкач вышел на бой против американца Дэнни Гарсии накануне в Нью-Йорке. Это был поединок за звание обязательного претендента на чемпионский пояс в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Сейчас этот пояс у боксера из США Эррола Спенса. Гарсия победил Редкача по очкам в 12-ти раундах. Судьи единогласно отдали победу американцу.

Американский боксер Майк Тайсон во время реванша в 1997 году против своего земляка Эвандера Холифилда откусил противнику кусочек уха. Бой тогда остановили, Тайсона дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.