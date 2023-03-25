Мир 25 марта 2023, 00:11 Украинский боксер погиб в зоне спецоперации «Страна»: украинский боксер Максим Галиничев погиб в зоне спецоперации Pxhere

Читать 360tv в

Обладатель серебра юношеской Олимпиады 2018 года 22-летний украинский боксер Максим Галиничев умер в зоне спецоперации. Об этом сообщила интернет-газета «Страна».

По данным издания, боксер родом из Херсонской области. В мае прошлого года спортсмен отказался от участия в чемпионате Европы и отправился добровольцем в десантно-штурмовые войска. В зоне проведения специальной военной операции получил два ранения. Галиничев погиб 10 марта в боях в Луганской области.

Реклама

В публикации отметили, что в Федерации бокса спортсмена считали перспективным. На чемпионате Европы среди молодежи он взял золото, был серебряным призером юношеской Олимпиады 2018 года и занял второе место чемпионата Европы до 22 лет 2021 года.

В Артемовске ликвидировали бойца украинского специального элитного подразделения «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. Это случилось через неделю после уничтожения командира группы и одного из участников «Правого сектора»* Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.