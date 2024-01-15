Мир 15 января 2024, 17:48 Российский боксер поддержал Кадырова и столкнулся с критикой Украинское посольство в Канаде осудило боксера Бетербиева за поддержку Кадырова Patrice Laroche / Global Look Press

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Посольство Украины в Канаде выразило недовольство высказываниями чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева, который после победы над британцем Каллумом Смитом в чемпионском поединке выразил слова поддержки главе Чечни Рамзану Кадырову. Заявление опубликовали в соцсети X.

«Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксерского боя в Канаде», — указали в сообщении.

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По мнению украинских дипломатов, это стало «доказательством того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет».

Бетербиев победил Смита в поединке 14 января. Бой завершился в седьмом раунде. Россиянин дважды отправил оппонента в технический нокаут.

Артур Бетербиев, выступавший под флагом Канады, защитил сразу три чемпионских титула: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее направил властям США предложение о снятии санкций с его родственников в обмен на пленных солдат ВСУ. Этот список от чеченского лидера получил экс-разведчик США Скотт Риттер.