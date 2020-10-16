Украинский блогер Стужук умер из-за осложнения от COVID-19

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала супруга покойного.

Медики выявили COVID-19 у Стужука чуть более недели назад — после его возвращения из Турции. День назад он сам писал, что находится в стабильном состоянии, и назвал болезнь «не эфемерной и тяжелой». Мужчине не хватало кислорода. Ночью его состояние резко ухудшилось.

«Вообще, я понял, что сам по себе этот вирус ужасный и это не обычная пневмония! Хочу, чтобы скептики не думали, что это какая-то выдумка. У всех вирус проходит в разной форме: у кого-то в легкой форме без симптомов, у кого-то тяжелее. Никогда не знаешь, как может случиться», — рассказал незадолго до смерти блогер.

У Стужука остались трое детей. В Instagram он рассказывал о спорте, отношениях и своей семье.