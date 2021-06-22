Украинский блогер отобрал у ребенка подаренный на камеру iPhone
Подарок iPhone маленькой девочке со стороны украинского блогера Александра Волошина оказался постановкой. После окончания съемок молодой человек потребовал, чтобы ему вернули гаджет, который он назвал реквизитом. Процесс беседы с матерью девочки попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Закулисье».
Волошин предложил матери девочки отдать ему iPhone за две тысячи гривен (пять тысяч рублей), которые он готов перевести на карточку. Женщина пояснила, что не намерена расстраивать дочь и отбирать у нее телефон.
В ответ со стороны блогера посыпались угрозы и объяснения, что подаренный смартфон не настоящий, а только макет.
«Вы хотите проблем? Отдайте телефон, чтобы мы по-нормальному разошлись. Я вам сейчас две тысячи переведу на карточку. Что здесь происходит, женщина?» — возмущался Волошин.
В результате он вырвал коробку с iPhone из рук девочки.