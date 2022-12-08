Мир 08 декабря 2022, 22:46 Действия Зеленского против олигархов сочли захватом власти на Украине Бизнесмен Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти на Украине Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский под видом реформ пытается захватить власть в стране. Об этом заявил в интервью газете The Washington Post бизнесмен Ринат Ахметов.

«Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу», — говорится в публикации.

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Отношения с бизнесом, как заметил олигарх, должны регулироваться «цивилизованным способом». По словам Ахметова, ни в США, ни в Евросоюзе «нет закона об „олигархах“, который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке». Вместо этого, как отметил бизнесмен, там есть «закон о лоббировании».

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Закон «об олигархах» Зеленский подписал в ноябре 2021 года. Согласно документу, СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести реестр таких персон.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в беседе с «360» отметил, что украинский лидер усилил гонения и репрессии против политических оппонентов, чтобы без помех продать страну Западу. Зеленский, по его словам, начал устранять конкурентов задолго до начала российской спецоперации.