Украинский бизнесмен Ахметов продаст угольные активы в России кипрской компании

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил продать свои угольные активы в Ростовской области. Покупателем станет кипрская компания Valleyton Investments Limited. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

В состав энергетической украинской компании ДТЭК, которой владеет Ахметов, входят ООО «Сулинантрацит», АО «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“». Все они вошли в состав предприятия в 2012 году и стали первыми активами у бизнесмена за границей, написал сайт «Политика сегодня».

Эксперты полагают, что весь смысл владения донскими угольными активами для Ахметова заключался в возможности поставлять уголь на Украину. В последнее время у компании с этим возникли сложности. Отмечается, что суммарная выручка от предприятий может составить 14 миллиардов рублей.