Украинский беженец пожаловался на отсутствие работы в Канаде | 360°

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Украинский беженец пожаловался на отсутствие работы в Канаде

Nation News: украинский беженец рассказал о сложностях жизни в Канаде

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Беженец с Украины рассказал, что после переезда в Канаду у него возникли трудности. Об этом сообщило ИА Nation News.

Мужчина перебрался за границу вместе с супругой и ее сыном в сентябре этого года. Он  IT-специалист специалист, поэтому надеялся быстро найти работы в этой сфере. Пока у него это не вышло, поэтому семья живет во временном жилье.

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«Каждый день в отеле я занимаюсь тем, что провожу 12 часов за своим ноутбуком в поисках работы», — рассказал мужчина.

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Канада предлагает программу специальных виз для украинцев. Мужчина взял кредит для переезда, но пока из-за отсутствия работы оплачивать его нечем, поэтому первый платеж он просрочил.

«Гостеприимство не покроет мои расходы на жизнь. Я не прошу бесплатного жилья, я не прошу бесплатных денег», — пожаловался украинец.

Канада

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