19 декабря 2022, 08:45
Украинский беженец пожаловался на унижение от британцев
Wales Online: украинский беженец Исид сообщил об унижениях в Великобритании
После переезда в Великобританию многих украинских беженцев ждут только лишь трудности и унижения, многие мигранты переносят серьезный стресс. Об этом изданию Wales Online рассказал беженец Игорь Исид.
«Зажиточная Британия порой только усугубляет стресс, а не спасает от него. Меня после конфликта со спонсором спасла лишь случайная встреча со служителем церкви, который позволил переночевать у него», — сообщил 65-летний мужчина.
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По его словам, миграция в Британию, трудности с поиском жилья и все сопутствующие проблемы заставили многих украинцев почувствовать себя обескураженными и униженными.
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«Выстроенная там система дает слишком много рычагов вашему спонсору, унижая личное достоинство переселенцев. В жизнь переехавших легко вмешаться, устроить невыносимые условия или просто выкинуть их на улицу. По сути, беженцы там являются обычными предметами», — добавил Исид.
Ранее сообщалось, что около трех тысяч беженцев с Украины объявили себя бездомными в Великобритании.
Великобритания
Украина
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