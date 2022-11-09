Украинский беженец пожаловался на плохое обслуживание в Канаде | 360°

Мир 09 ноября 2022, 09:04 Украинский беженец пожаловался на плохое обслуживание в Канаде Narcity: беженец с Украины пожаловался на медленное обслуживание в Канаде flickr

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Украинские беженцы остались недовольны слишком медленным обслуживанием в канадских заведениях. Об этом сообщило издание Narcity.

Журналисты обратили внимание на публикацию в социальной сети от украинца по имени Семен, который прибыл в Канаду около полугода назад. Молодой человек отметил, что в Канаде сервис находится на очень низком уровне.

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«Это не только мое мнение, но и всех остальных украинцев, которые приехали в эту страну», — заявил он.

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По словам Семена, работа персонала в таких заведениях, как государственные учреждения, магазины, кафе и рестораны, оставляет желать лучшего.

«Например, заказ кофе можно стоять и ждать по 10 минут. Слишком расслабленное отношение у канадцев к сервису», — подчеркнул украинец.

После начала специальной операции России по защите Донбасса в Канаду прибыли свыше ста тысяч жителей Украины, им позволили находиться в североамериканской стране на протяжении трех лет.

Ранее сообщалось, что один из беженцев пожаловался на слишком дорогую жизнь в Канаде. В Киеве он владел двумя стоматологическими клиниками, а на новом месте вынужден работать таксистом и едва сводить концы с концами.