Мир 17 ноября 2023, 04:14 Украинский беженец пожаловался на дорогую жизнь в Канаде Bloomberg: беженец с Украины решил вернуться в ЕС из-за дорогой жизни в Канаде РИА «Новости»

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Украинский беженец Алексей Мартыненко пожаловался изданию Bloomberg на тяжелую жизнь в Канаде. Украинец решил вернуться в Европу, где он жил до переезда в Торонто.

Мартыненко покинул Украину в 2022 году и год прожил в Стокгольме. Когда закончилась виза, он перебрался в Канаду. Украинцу приходится трудится на двух работах семь дней в неделю из-за дороговизны жизни в Торонто.

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«Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело», — пожаловался Мартыненко журналисту агентства.

Канада выдала украинским беженцам экстренное разрешение на приезд, но у прибывших нет статуса постоянного жителя или беженца. Украинцы могут находиться в стране три года в качестве временных резидентов.

В Ирландии власти хотят до конца года обязать беженцев из Украины самостоятельно платить за жилье. Правительство заявило, что необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев.