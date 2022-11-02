Украинский беженец пожаловался на бедную жизнь в Канаде | 360°

Мир 02 ноября 2022, 05:42 Украинский беженец пожаловался на бедную жизнь в Канаде Беженец с Украины Вехбе возмутился, что не может обеспечить свою семью в Канаде РИА "Новости"

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Приехавший в Канаду беженец с Украины Фуад Вехбе не может обеспечить нормальную жизнь своей жене и детям. Об этом мужчина заявил в интервью телеканалу CBC.

На Украине у Вехбе было две стоматологических клиники, но после переезда в Канаду ему пришлось стать водителем такси. Однако эта работа едва позволяет ему свести концы с концами, а получить хорошую должность беженец не может из-за бюрократии.

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«Мы арендуем жилье, у нас ничего нет, <...> если нам нужно что-то купить, мы должны подумать об этом», — пожаловался Вехбе.

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По его словам, сейчас у прибывших с Украины людей нет особого статуса в Канаде. А тех средств, которые они получают от правительства, недостаточно.

С начала спецоперации на Украине в Канаду прибыли более 100 тысяч украинцев. Они могут находиться в стране три года. Во многих европейских странах давно не рады беженцам, поскольку расходы на их содержание фактически легли на плечи налогоплательщиков.