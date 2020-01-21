Украинский аналитик оценил снятие ареста с активов «Газпрома»

«Слава Богу, многие надуманные предлоги остались в прошлом и позволяют стабильно работать. В любом случае „Газпром“ выдержал бы и эту атаку, если бы она продолжалась. Но, как мы видим, „Нафтогаз“ оставляет за собой различные варианты возобновления претензий. Еще, наверное, по активам в Крыму что-нибудь изобретут в будущем», — пояснил Дудчак.

Он обратил внимание на то, что по договоренностям о прямых поставках газа на Украину реверс топлива возможен лишь при сохранении транзита. Эксперт заметил, что украинским компаниям нравится использовать схемы, которые выгодны для коррупционеров. По словам Дудчака, восстановление прямых поставок газа из России неизбежно ведет к уменьшению цен и коммунальных платежей.

Ранее арестованные активы «Газпрома» по искам «Нафтогаза» разморозили в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.