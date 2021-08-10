Украинский актер Талашко отверг обвинения в домогательствах

Народный артист Украины, звезда фильма «В бой идут одни старики» и преподаватель Киевского университета театра и кино имени Карпенко-Карого Владимир Талашко категорически отверг обвинения в домогательствах к студенткам и абитуриенткам.

Об этом он заявил телеканалу «1+1».

«Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было», — сказал 75-летний актер. На запрос программы «Завтрак», в университете ответили, что официальных обращений не получали. По данным деканата, на Талашко никто не жаловался. Однако в министерстве культуры Украины пообещали инициировать официальное расследование в отношении Владимира Талашко.

Ситуацию ведомство прокомментировало в Facebook.

«Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование», — говорится в публикации.

Министерство призвало руководство университета проверить все приведенные факты.

О том, что Талашко 20 лет домогался до абитуриенток и студенток университета накануне сообщил сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что получил множество сообщений с историями о том, как актер и педагог домогался девушек и пытался заняться с ними сексом.