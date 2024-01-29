Мир 29 января 2024, 07:23 Украинский актер сбежал из ВСУ из-за страха попасть в окружение Актер Александр Печерица уволился из ВСУ, побоявшись попасть в окружение Pxhere

Читать 360tv в

Украинский актер Александр Печерица уволился из ВСУ из-за страха попасть в окружение. Об этом сообщило местное издание «Обозреватель».

Актер сам записался в ряды теробороны. Он служил в 128-м батальоне, который участвует в боевых действиях под Харьковом. Как отметил Печерица, на фронте его не покидал страх попасть в окружение.

Реклама

«Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию», — отметил украинский актер.

Страх, как подчеркнул Печерица, находился «глубоко внутри». Но на вопрос о том, что послужило причиной увольнения из рядов Вооруженных сил Украины, он прямо не ответил, указав на некие семейные обстоятельства. Его супруга и ребенок уехали из страны «из соображений безопасности».

На счету у актера работы в более 30 разных кинолентах. В том числе он снялся в «Возвращении Мухтара 3».

На Украине провели внезапную проверку военкоматов. Как сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, в результате подобных мероприятий удалось выявить множество нарушений.