Мир 17 ноября 2023, 05:59 Украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Донбассе Украинский актер и боец ВСУ Иваница призвал не возвращать Крым и Донбасс Укриане Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинской стороне нужно отказаться от идеи возвращения крымского полуострова и Донбасса военным путем. Об этом заявил популярный украинский актер и боец армии Украины Олег Иваница в беседе с ТСН.

По его словам, украинская сторона и без того находится в «сложной экономической ситуации». Властям страны было бы трудно содержать потерянные регионы и в бюджете появилась бы «яма».

Реклама

«Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал Иваница.

Также актер призвал успокоиться, чтобы поступить верно.

Ранее украинская журналистка Светлана Моренец призвала президента Украины Владимира Зеленского начать массовый призыв на передовую, потому что в ВСУ не хватает людей. Она отметила, что главе государства пора раскрыть правду о тяжелой обстановке, царящей в армии.