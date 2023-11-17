17 ноября 2023, 05:59
Украинский актер и боец ВСУ сделал неожиданное заявление о Донбассе
Украинский актер и боец ВСУ Иваница призвал не возвращать Крым и Донбасс Укриане
Украинской стороне нужно отказаться от идеи возвращения крымского полуострова и Донбасса военным путем. Об этом заявил популярный украинский актер и боец армии Украины Олег Иваница в беседе с ТСН.
По его словам, украинская сторона и без того находится в «сложной экономической ситуации». Властям страны было бы трудно содержать потерянные регионы и в бюджете появилась бы «яма».
Реклама
«Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал Иваница.
Также актер призвал успокоиться, чтобы поступить верно.
Ранее украинская журналистка Светлана Моренец призвала президента Украины Владимира Зеленского начать массовый призыв на передовую, потому что в ВСУ не хватает людей. Она отметила, что главе государства пора раскрыть правду о тяжелой обстановке, царящей в армии.
Крым
Донбасс
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама