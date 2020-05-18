Украинский адвокат призвал переименовать страну в Русь

Украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, и заявил, что поддерживает идею переименования страны в Русь.

В Fасеbook Федур раскритиковал Зеленского, который в начале политической карьеры обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.

«Еще год назад нынешний гетман, будучи ребенком почти непорочного политического зачатия, хотел все изменить, даже место своего дворца. […] Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила», — написал адвокат.

Этот «адский круг», по словам Федура, продолжится, если его не разорвать.

«Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь», — заключил адвокат.

В мае прошлого года бывший украинский посол в Соединенных Штатах Юрий Щербак заявил, что понятие «Русь» якобы было украдено у Украины Россией.

Подобные рассуждения на исторические темы для украинских политиков не редкость. Так, депутат Верховной рады ранее заявлял, что Россия якобы украла «чужую историю, начиная со своего названия». Он также отмечал, что в древние времена Украина носила название Русь.