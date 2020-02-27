Украинский адмирал пожаловался на силу Черноморского флота РФ

Россия усилила боевой потенциал Черноморского флота за последние шесть лет. На Украине пересчитали количество подлодок РФ в регионе, пожаловавшись на их современность и эффективность.

Перевооружение российского флота оценил на форме Age of Crimea командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко. Его выступление опубликовано на YouTubе.

«Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав (Черноморского флота — прим. ред.)», — подчеркнул адмирал.

Он уточнил, что вместо 29 кораблей флота в Черном море теперь 42. Из них 12 носителей ракетного оружия, заметил Воронченко.

По его словам, ракеты «Калибр» сейчас способны на суммарный залп в 72 пуска. С учетом Каспийской флотилии и береговых комплексов «Бастион» и «Бал» речь идет уже примерно о 120 ракетах.

В регионе, подчеркнул Игорь Воронченко, разместились семь российских подводных лодок. При этом шесть из них — «современные и очень эффективные». После воссоединения с Россией, в Крыму появились противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион».

«По всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации», — указал адмирал. Он упомянул бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную и противолодочную технику.

Несколько дней назад в акваторию Черного моря через Босфорский пролив зашел эсминец ВМФ США Ross. В регионе он будет обеспечивать «безопасность и повышение региональной стабильности на море».