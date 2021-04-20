Украинский адмирал назвал места возможной высадки российского десанта

Российский десант может выдвинуться на Украину с моря в нескольких направлениях. По мнению адмирала и бывшего замкомандующего ВМС республики Игоря Кабаненко, среди них есть особенно опасные.

К таким направлениям Кабаненко отнес зоны в прибрежной полосе Запорожской и Николаевской областей, а также в бессарабской части Одесской области Украины. Свою точку зрения он высказал в эфире «Эспрессо TV».

Если будет задача окружить Запорожье, то, заметил военачальник, под ударом могут оказаться прибрежные полосы Запорожской и Херсонской областей.

Кабаненко, уточнило издание NV.ua, указал на невозможность для российских войск бесконечно находиться у границы в состоянии высокой готовности.

«После определенного периода обязательно наступают или какие-то военные действия, или возвращение в пункт постоянной дислокации», — пояснил адмирал.

Последние три недели Киев и западные страны сообщают о стягивании российских войск к украинской границе. В середине апреля офис украинского президента Владимира Зеленского оценивал численность российской группировки в 80 тысяч человек — 40 тысяч у восточной границы и столько же в Крыму.

В Кремле подчеркнули, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам президента Владимира Путина, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией».