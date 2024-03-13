Мир 13 марта 2024, 23:54 Украинских журналистов выслали из Польши за материал о торговле с Россией Журналистов с Украины выгнали из Польши за съемки на границе с Россией Freepik

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Украинских журналистов, которые якобы засняли доказательства торговых отношений Польши с Россией, депортировали из страны. Об этом сообщило издание «Район.in.ua».

«Журналисты „Район.in.ua“ сняли торговлю Польши с Россией. После этого их задержали и депортировали, отобрав всю технику», — указали в материале.

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По данным издания, польские правоохранители задержали редактора и видеооператора «Района» 7 марта, когда велись съемки движения товарных поездов между Калининградской областью России и Польшей. По мнению украинских журналистов, это является доказательством продолжении торговых отношений между странами.

Корреспондентов задержали из-за съемок железнодорожных путей, по которым, предположительно, двигались цистерны с российским сжиженным газом.

В феврале импорт товаров на Украину из-за забастовки польских фермеров упал на 14% по сравнению с январем.